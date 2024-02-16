Военные не будут воевать с гражданским населением России. Их цель – демилитаризация Белгородской области. Об этом 24 Каналу рассказал доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

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На Белгородщине весна будет жаркой

Несколько дней назад Легион "Свобода России" анонсировал начало широкомасштабной кампании по Белгородщине с применением беспилотников. Бойцы разработали собственное конструкторское бюро, где "начиняют" БПЛА очень интересными компонентами, на которые не могут влиять российские РЭБ.

Военные движутся по руслу изменения порядка ведения войны. Они, как и отдельный вид беспилотных войск в составе ВСУ, активно работают над усилением БпАК. Личный состав учится мастерски управлять дронами. Вкладываются немалые ресурсы, чтобы наполнять средства неожиданной "начинкой".

Будем наносить удары по Белгородской области. Она уже нам как родная. У нас хорошо разведано, где расположены военные объекты и накоплены значительные ресурсы беспилотников. В Белгороде весна наступит раньше и будет горячей,

– отметил Алексей Барановский.

Бойцы Легиона "Свобода России" через соцсети обратились к жителям Белгородщины с призывом присылать места расположения и перемещения российских войск. Если подавляющее большинство россиян боятся сопротивляться путинскому режиму, то информацию об армии присылают очень много людей. Военные взаимодействуют с населением. Поэтому скоро будут результаты.

Заметьте! В "Свободе России" утверждают, что каждый, кто имеет соответствующую информацию, может отправить ее через официальный телеграм-бот.

Взрывы в Белгородской области: кратко