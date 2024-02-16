Військові не будуть воювати з цивільним населенням Росії. Їхня мета – демілітаризація Бєлгородської області. Про це 24 Каналу розповів доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

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На Бєлгородщині весна буде спекотною

Кілька днів тому Легіон "Свобода Росії" анонсував початок широкомасштабної кампанії по Бєлгородщині із застосуванням безпілотників. Бійці розробили власне конструкторське бюро, де "начиняють" БпЛА дуже цікавими компонентами, на які не можуть впливати російські РЕБ.

Військові рухаються річищем зміни порядку ведення війни. Вони, як і окремий вид безпілотних військ у складі ЗСУ, активно працюють над посиленніям БпАК. Особовий склад навчається майстерніше керувати дронами. Вкладаються чималі ресурси, щоб наповнювати засоби неочікуваною "начинкою".

Будемо завдавати ударів по Бєлгородській області. Вона вже нам як рідна. У нас добре розвідано, де розташовані військові об'єкти та накопичено значні ресурси безпілотників. У Бєлгороді весна настане раніше й буде гарячою,

– наголосив Олексій Барановський.

Бійці Легіону "Свобода Росії" через соцмережі звернулися до жителів Бєлгородщини із закликом надсилати місця розташування та переміщення російських військ. Якщо переважна більшість росіян бояться чинити спротив путінському режиму, то інформацію про армію надсилають надзвичайно багато людей. Військові взаємодіють із населенням. Відтак скоро будуть результати.

Зауважте! У "Свободі Росії" стверджують, що кожен, хто має відповідну інформацію, може надіслати її через офіційний телеграм-бот.

Вибухи у Бєлгородській області: коротко