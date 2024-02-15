У мережі повідомляли, що у Бєлгороді працюватиме "пе-ве-о". Однак вже не вперше російські системи б'ють по власних же містах, що викликало нову хвилю істерики у мережі, передає 24 Канал.

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Робота бєлгородської "пе-ве-о" викликала істерику у росіян

Росіян неабияк розлютив факт того, що "пе-ве-о" збиває ракети над містом. Вони почали заявляти, чому їх не збивають за містом, до прикладу, десь у полі. Деякі користувачі у мережі навіть заявляють про необхідність "висунути претензії керівництву Росії".

У мережі користувачі заявляють, що буцімто російські військові самі влаштовують трагедію, бо уламки збитих ракет завдають смертельних поранень.

У росіян істерика через роботу "пе-ве-о" – більше у галереї

Російське міноборони традиційно звинуватило Україну в нібито "обстрілах Бєлгорода". Ба більше, окупанти навіть заявили, що буцімто "збили 14 ракет, які були запущені з РСЗВ RM-70 Vampire". Однак окупанти не врахували, що максимальна дальність роботи такої системи 20,5 кілометра. На це звернули увагу навіть звичайні росіяни, які дорікнули російському керівництву у відвертій брехні.



Користувачі дорікають російському міноборони у брехні / Скриншот з мережі

Навіть прихильники "сво" не вірять у відверту брехню окупаційного військового керівництва. Так, від кордону України до центра Бєлгорода найменша відстань 35 кілометрів, а до передмістя – 26 кілометрів. Користувачі мережі дорікають, що це "саме робота "пе-ве-о" спричинила смерті росіян".



Яка відстань від кордону України до Бєлгорода / Скриншот

У російських телеграм-каналах можна знайти чимало коментарів щодо вибухів у Бєлгороді. Є й такі, які радіють, що мешкають у Казані й туди "нічого не прилітає", а Бєлгород – "завжди був проукраїнським", тож, за їхньою логікою, "нічого трагічного у цьому немає".



На думку росіян Бєлгород "завжди був проукраїнським" / Скриншот

Що сталося у Бєлгороді

У Бєлгороді вдень 15 лютого пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ об 11:21 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгородської області. Водночас у Бєлгороді також оголосили тривогу й попередили про "ракетну небезпеку".

Згодом у Бєлгороді пролунали вибухи. Російські пропагандисти заявили, що приліт був біля одного з торгових центрів та на стадіоні поруч.

Офіційно влада заявила про 5 загиблих, однак місцеві жителі у мережі заявляють про більшу кількість. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, загинуло 9 осіб, ще 20 – отримало поранення.

Журналіст Денис Казанський звернув увагу на фото, які публікують у мережі. На них чітко видно розгінні блоки від ППО.