В сети сообщали, что в Белгороде будет работать “пе-ве-о”. Однако уже не впервые российские системы бьют по собственным городам, что вызвало новую волну истерики в сети, передает 24 Канал.

Смотрите также "Хлопковое" утро в России: на оборонном заводе "Алтай" прогремел мощный взрыв

Работа белгородской "пе-ве-о" вызвала истерику у россиян

Россиян изрядно разозлил факт того, что "пе-ве-о" сбивает ракеты над городом. Они начали заявлять, почему их не сбивают за городом, к примеру, где-то в поле. Некоторые пользователи в сети даже заявляют о необходимости "предъявить претензии руководству России".

В сети пользователи заявляют, что якобы российские военные сами устраивают трагедию, потому что обломки сбитых ракет наносят смертельные ранения.

У россиян истерика из-за работы "пе-ве-о" – больше в галерее

Российское минобороны традиционно обвинило Украину в якобы "обстрелах Белгорода". Более того, оккупанты даже заявили, что якобы "сбили 14 ракет, которые были запущены из РСЗО RM-70 Vampire". Однако оккупанты не учли, что максимальная дальность работы такой системы 20,5 километра. На это обратили внимание даже обычные россияне, которые упрекнули российское руководство в откровенной лжи.



Пользователи упрекают российское минобороны во лжи / Скриншот из сети

Даже сторонники "сво" не верят в откровенную ложь оккупационного военного руководства. Так, от границы Украины до центра Белгорода минимальное расстояние 35 километров, а до пригорода – 26 километров. Пользователи сети упрекают, что это "именно работа "пе-ве-о" стала причиной смерти россиян".



Какое расстояние от границы Украины до Белгорода / Скриншот

В российских телеграм-каналах можно найти немало комментариев относительно взрывов в Белгороде. Есть и такие, которые радуются, что живут в Казани и туда "ничего не прилетает", а Белгород – "всегда был проукраинским", поэтому, по их логике, "ничего трагического в этом нет".



По мнению россиян, Белгород "всегда был проукраинским" / Скриншот

Что произошло в Белгороде

В Белгороде днем 15 февраля прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ в 11:21 сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории Белгородской области. В то же время в Белгороде также объявили тревогу и предупредили о "ракетной опасности".

Впоследствии в Белгороде прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили, что прилет был возле одного из торговых центров и на стадионе рядом.

Официально власти заявили о 5 погибших, однако местные жители в сети заявляют о большем количестве. По сообщениям местных телеграм-каналов, погибли 9 человек, еще 20 – получили ранения.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на фото, которые публикуют в сети. На них четко видно разгонные блоки от ПВО.