По данным очевидцев, уже прогремело около десяти взрывов. Кадры дыма, поднимающегося над городом, публикует ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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В Луганске прогремела серия взрывов

Взрывы в Луганске начали греметь около девяти утра 19 июля. Местная оккупационная так называемая власть города уже сообщает об "ударе ВСУ" и работе ПВО.

Россияне также заявили, что, по предварительным данным, "сбито несколько ракет ATACMS". О последствиях на земле информации пока нет.

В небе над Луганском поднимается дым: смотрите видео

Местные жители также сообщают, что попадание могло быть в районе авиационного училища.

В Луганске утром 19 июля прогремела серия взрывов / Фото: местные СМИ

К слову, местные жители Луганска переживают из-за того, что российские оккупанты начали применять во временно оккупированном городе свою ПВО. Страх у людей появился 7 июня, когда обломки повредили жилые дома.