Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 каналу, что только Владимира Путина защищает целый дивизион. Россияне же боятся выступить против войны.

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В чем заключается самая большая проблема российской ПВО

По словам Ступака, в России не хватает средств противовоздушной обороны. Частные компании и крупный бизнес должны сами себя защищать от ударов украинских дронов. Когда были первые прилеты по российским НПЗ, у россиян была паника. Были случаи, когда оккупанты хотели за взятки договориться с минобороны, чтобы те их защищали своими средствами, а именно "Панцирь-С1".

Но "Панцирей-С1" мало, объектов много. Диктатор Путин забрал себе один дивизион, а это 6 единиц. Они поставили их на Валдай, на больших башнях для большего радиуса охвата радарами комплексов потенциальных беспилотников,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Ступак рассказал. что такая ситуация не нравится бизнесу и местным властям. Они производят импровизированные ангары, сетки, над линиями электропередачи ставят бетонные сооружения. Конечно, что это не поможет. Россияне скулят в интернете, однако сказать в голос и выступить против этой войны никто не может, ведь получат уголовное производство.