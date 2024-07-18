В издании Defense Express проанализировали, какие реальные успехи могут иметь захватчики в восстановлении подводного корабля, пораженного дальнобойными ракетами.

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Что не так с заявлением России о завершении ремонта лодки "Ростов-на-Дону"

Россия заявляет, что дальше эту субмарину будут достраивать уже на плаву. Однако ориентировочные сроки завершения работ там не детализировали. Соответственно, даже сами оккупанты пока не торопятся утверждать, насколько быстро им удастся вернуть в строй "Ростов-на-Дону".



Повреждение субмарины проекта 636.6 "Ростов-на-Дону" после удара по временно оккупированному Севастополю, 18 сентября 2023 года / Фото из открытых источников

Более того, как отметили в Defense Express, здесь получился довольно интересный момент, когда пропагандисты с отставанием минимум в месяц рассказали то, о чем и так было известно с опорой на данные в открытом доступе. Потому что еще в этом году в начале июня стало известно о том, что Россия переместила пораженную подводную лодку "Ростов-на-Дону" на другой ремонтный завод и освободила сухой док, о чем свидетельствовали спутниковые снимки в открытом доступе.

Таким образом, из этого следовало, что за почти год после ракетной атаки россияне смогли разве что "залатать" пробоины в корпусе подводной лодки с тем, чтобы "Ростов-на-Дону" можно было наконец вывести из сухого дока (где он вообще-то и стоял на момент поражения ракетами в сентябре 2023 года). И это при том, что впереди у них возможно самый сложный этап ремонта, с восстановлением бортового оборудования и боеспособности подводной лодки.



Конструктивное строение подводных лодок проекта 636.6, к которым принадлежала по факту уничтоженная субмарина "Ростов-на-Дону" / Инфографика H I Sutton

Фотографии, на которых зафиксированы последствия удара. показывали, что на субмарине "Ростов-на-Дону" была повреждена в частности носовая часть, где размещены торпедные аппараты, из которых в частности запускаются ракеты "Калибр", в носовой части размещены также системы управления огнем.

Кроме этого, повреждения также претерпела и центральная часть корпуса, и это означало, что восстанавливать придется возможно все органы управления кораблем и отсек с аккумуляторной батареей.



Перемещение подводной лодки "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Севастополе, июнь 2024 года / Карта H I Sutton

Сами же россияне заявляли, что основным подрядчиком в восстановлении подводной лодки "Ростов-на-Дону" должен быть 13-й судоремонтный завод в Севастополе. Кадры со спутника показали, что именно на этот СРЗ оккупанты перевели эту субмарину для дальнейшего восстановления.

Однако в настоящее время нет возможности точно оценить, на каком на самом деле этапе у россиян сейчас идет ремонт этого подводного корабля, и сколько времени и усилий может понадобиться противнику, чтобы вернуть в строй этого носителя "Калибров".