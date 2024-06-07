Попадания были в районе Острой Могилы, возле бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов, где россияне обустроили свою базу. Подробнее о последствиях атаки 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Легальная военная цель

Главарь так называемой "лнр" Леонид Пасечник заявил, что якобы по Луганску было выпущено не менее 6 ракет. В то же время местные жители в соцсетях сообщают о падении обломков в районе автовокзала и колледжа информационных технологий.

Там же расположен аэродром, авиаремонтный завод, а также проходит трасса к границе с Россией. По этой трассе российская армия днем и ночью перевозит грузы, оружие и военных. Кроме этого, сообщают о четвертом за последние два месяца ударе по нефтебазе.

Луганское высшее военное авиационное училище штурманов стало основной военной базой россиян. Конечно, это легальная военная цель, по которой ВСУ уже работают несколько лет. С 2022 года наносим удары по этому военному хабу россиян,

– сказал Свитан.

Оккупанты пытаются перехватывать различные ракеты, в частности, Storm Shadow, SCALP-EG, ATACMS. Иногда обломки падают в городе, ведь россияне намеренно делают это над городом для того, чтобы был материал для пропагандистских роликов, что якобы Украина бомбит Донбасс.

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