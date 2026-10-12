Об этом пишут Exilenova+ и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Что взорвалось в Луганской области?

По имеющимся данным от местных жителей, под удары попало место дислокации российских военных.

Пожар в результате взрывов на ВОТ: смотрите видео

Очевидцы отмечают, что после серии взрывов возник масштабный пожар. В настоящее время в районе попадания фиксируются как минимум три отдельных очага возгорания.

Пожар в Луганской области / Exilenova+

Взрывы слышали также в оккупированном Лисичанске. Там под прицелом могла оказаться энергетическая инфраструктура, а также места расположения захватчиков в частном секторе.

Кроме того, успешные атаки произошли в Ровеньках и Свердловском районе. Под ударом, вероятно, оказалась железнодорожная инфраструктура. В сети утверждают, что были поражены объекты, подвижной состав, а также известно о якобы пострадавших среди работников железной дороги.

В результате масштабной атаки в Луганской области возникли проблемы с коммуникациями – в ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением.

Ранее сообщалось, что Силы обороны нанесли удар по ряду военных объектов оккупантов на ВОТ и в тылу России. В частности, в Брянской области провели атаку на станцию радиоэлектронной борьбы, а поблизости Хорлов на Херсонщине – на учебный центр. Также под удар попали вражеские пункты управления и логистические объекты.