Про це пишуть Exilenova+ та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Що вибухало на Луганщині?
На наявними даними від місцевих жителів, під удари потрапило місце дислокації російських військових.
Пожежа в результатів вибухів на ТОТ: дивіться відео
Очевидці зазначають, що після серії вибухів виникла масштабна пожежа. Наразі в районі влучання фіксують щонайменше три окремі осередки займання.
Займання на Луганщині / Exilenova+
Вибухи чули також в окупованому Лисичанську. Там під прицілом могла бути енергетична інфраструктура, а також місця розташування загарбників у приватному секторі.
Окрім цього, успішні атаки відбулися в Ровеньках та Свердловському районі. Під ударом, ймовірно, опинилась залізнична інфраструктура. У мережі стверджують, що було уражено об'єкти, рухомий склад, а також відомо про нібито постраждалих серед працівників залізниці.
Унаслідок масштабної атаки на Луганщині виникли проблеми з комунікаціями – у низці населених пунктів зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням.
Раніше повідомлялось, що Сили оборони уразили низку військових об'єктів окупантів на ТОТ і в тилу Росії. Зокрема, у Брянській області атакували станцію радіоелектронної боротьби, а поблизу Хорлів на Херсонщині – навчальний центр. Також під удар потрапили ворожі пункти управління та логістичні об'єкти.