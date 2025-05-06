Об обстановке на фронте, продвижение врага и успехи Сил обороны, очередные обстрелы и их последствия, события в международной политике – рассказывает 24 Канал.
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Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову увеличилось до 4 человек.
59-летний и 44-летний мужчины испытали острую реакцию на стресс.
Россияне имеют успех в Донецкой и Харьковской областях: обзор ситуации на фронте от ISW
Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российской армии в районе Волчанска, Торецка и на Новопавловском направлении.
На Курщине объявили об эвакуации пограничного Глушково
В Курской области России объявили эвакуацию приграничного поселка Глушково в связи с "осложнением ситуации".
Стоит отметить, что поселок Глушково расположен в семи километрах от российско-украинской границы.
Ранее российские военкоры сообщали о попытках украинских сил пойти в наступление на Курщине. В Генштабе тем временем подтвердили удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области.
В Москве закрывались аэропорты из-за атаки БпЛА
Российские СМИ сообщили, что беспилотники массированно атаковали сразу несколько российских регионов. Жители Липецкой области пишут об активной работе ПВО, "красный уровень" опасности также объявили в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.
По данным мониторинговых каналов угроза БпЛА сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.
Однако, как сообщают сами россияне, основной целью беспилотников стала Москва и область.
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу.
Мэр Москвы сообщает о сбитии 19 дронов в Подмосковье.
Все они летели на Москву, пострадавших нет. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве, сообщают местные жители.
По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней.
Харьков находился под массированной атакой
Два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу. Под ударами были четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный .
- Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа "Шахед" вспыхнула крыша и комната частного жилого дома площадью 10 квадратных метров.
- Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Горит автомобиль.
- Попадание второго беспилотника в землю. Поврежден жилой дом.
- Киевский район. В результате удара БпЛА горит здание ресторана.
- Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.
По состоянию на 06:00 известно о 2 пострадавших. Острую реакцию на стресс испытали 71-летний мужчина и 52-летняя женщина.
Россия атаковала беспилотниками Одесскую область: есть жертва
В результате российского удара по Одесскому району поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в частности частные жилые дома. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые сейчас оперативно ликвидируют наши спасатели.
В одном из домов найдено тело погибшего человека.
Дополнительная информация о пострадавших уточняется.