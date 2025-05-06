06:14, 6 мая

Российские СМИ сообщили, что беспилотники массированно атаковали сразу несколько российских регионов. Жители Липецкой области пишут об активной работе ПВО, "красный уровень" опасности также объявили в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

По данным мониторинговых каналов угроза БпЛА сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Однако, как сообщают сами россияне, основной целью беспилотников стала Москва и область.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

Мэр Москвы сообщает о сбитии 19 дронов в Подмосковье.

Все они летели на Москву, пострадавших нет. Обломки одного из БПЛА попали в жилой дом на Каширском шоссе в Москве, сообщают местные жители.

По меньшей мере 10 самолетов, летевших в Москву из других городов, временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга из-за ограничений в работе столичных воздушных гаваней.