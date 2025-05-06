Про обстановку на фронті, просування ворога та успіхи Сил оборони, чергові обстріли та їх наслідки, події в міжнародній політиці – розповідає 24 Канал.
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Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.
59-річний та 44-річний чоловіки зазнали гострої реакції на стрес.
Росіяни мають успіх на Донеччині та Харківщині: огляд ситуації на фронті від ISW
Російські війська продовжують наступальні операції на різних напрямках, зокрема в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Геолокаційні кадри свідчать про просування російської армії в районі Вовчанська, Торецька та на Новопавлівському напрямку.
На Курщині оголосили про евакуацію прикордонного Глушково
У Курській області Росії оголосили евакуацію прикордонного селища Глушково у зв'язку з "ускладненням ситуації".
Варто зазначити, що селище Глушково розташоване за сім кілометрів від російсько-українського кордону.
Раніше російські воєнкори повідомляли про спроби українських сил піти у наступ на Курщині. У Генштабі тим часом підтвердили удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
У Москві зачинялися аеропорти через атаку БпЛА
Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники масовано атакували одразу кілька російських регіонів. Жителі Липецької області пишуть про активну роботу ППО, "червоний рівень" небезпеки також оголосили в Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.
За даними моніторингових каналів загроза БпЛА зберігається в Астраханській, Нижегородській, Тверській та Смоленській областях.
Однак, як повідомляють самі росіяни, основною ціллю безпілотників стала Москва та область.
У московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу.
Мер Москви повідомляє про збиття 19 дронів у Підмосков'ї.
Усі вони летіли на Москву, постраждалих немає. Уламки одного з БПЛА потрапили до житлового будинку на Каширському шосе в Москві, повідомляють місцеві жителі.
Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, тимчасово перенаправлені на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга через обмеження у роботі столичних повітряних гаваней.
Харків перебував під масованою атакою
Дві години Харків перебував під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.
- Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку площею 10 квадратних метрів.
- Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль.
- Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.
- Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.
- Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.
Станом на 06:00 відомо про 2 постраждалих. Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка.
Росія атакувала безпілотниками Одещину: є жертва
Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.
В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.
Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.