Про обстановку на фронті, просування ворога та успіхи Сил оборони, чергові обстріли та їх наслідки, події в міжнародній політиці – розповідає 24 Канал.

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06:47, 6 травня

Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.

59-річний та 44-річний чоловіки зазнали гострої реакції на стрес.

06:19, 6 травня

Росіяни мають успіх на Донеччині та Харківщині: огляд ситуації на фронті від ISW

Російські війська продовжують наступальні операції на різних напрямках, зокрема в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Геолокаційні кадри свідчать про просування російської армії в районі Вовчанська, Торецька та на Новопавлівському напрямку.

06:15, 6 травня

На Курщині оголосили про евакуацію прикордонного Глушково

У Курській області Росії оголосили евакуацію прикордонного селища Глушково у зв'язку з "ускладненням ситуації".

Варто зазначити, що селище Глушково розташоване за сім кілометрів від російсько-українського кордону.

Раніше російські воєнкори повідомляли про спроби українських сил піти у наступ на Курщині. У Генштабі тим часом підтвердили удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

06:14, 6 травня

У Москві зачинялися аеропорти через атаку БпЛА

Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники масовано атакували одразу кілька російських регіонів. Жителі Липецької області пишуть про активну роботу ППО, "червоний рівень" небезпеки також оголосили в Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.

За даними моніторингових каналів загроза БпЛА зберігається в Астраханській, Нижегородській, Тверській та Смоленській областях.

Однак, як повідомляють самі росіяни, основною ціллю безпілотників стала Москва та область.

У московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу.

Мер Москви повідомляє про збиття 19 дронів у Підмосков'ї.

Усі вони летіли на Москву, постраждалих немає. Уламки одного з БПЛА потрапили до житлового будинку на Каширському шосе в Москві, повідомляють місцеві жителі.

Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, тимчасово перенаправлені на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга через обмеження у роботі столичних повітряних гаваней.

06:13, 6 травня

Харків перебував під масованою атакою

Дві години Харків перебував під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.

  • Шевченківський район. Внаслідок падіння уламків БпЛА типу "Шахед" спалахнув дах та кімната приватного житлового будинку площею 10 квадратних метрів.
  • Холодногірський район. Зафіксовано падіння ворожого дрону. Палає автомобіль.
  • Влучання другого безпілотника в землю. Пошкоджено житловий будинок.
  • Київський район. Внаслідок удару БпЛА горить будівля ресторану.
  • Індустріальний район. Внаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Станом на 06:00 відомо про 2 постраждалих. Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка.

06:11, 6 травня

Росія атакувала безпілотниками Одещину: є жертва

Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.
В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.
Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.