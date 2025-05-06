06:14, 6 травня

Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники масовано атакували одразу кілька російських регіонів. Жителі Липецької області пишуть про активну роботу ППО, "червоний рівень" небезпеки також оголосили в Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.

За даними моніторингових каналів загроза БпЛА зберігається в Астраханській, Нижегородській, Тверській та Смоленській областях.

Однак, як повідомляють самі росіяни, основною ціллю безпілотників стала Москва та область.

У московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу.

Мер Москви повідомляє про збиття 19 дронів у Підмосков'ї.

Усі вони летіли на Москву, постраждалих немає. Уламки одного з БПЛА потрапили до житлового будинку на Каширському шосе в Москві, повідомляють місцеві жителі.

Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, тимчасово перенаправлені на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга через обмеження у роботі столичних повітряних гаваней.