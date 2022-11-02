Так, обнародовали фото аэродрома воинской части 44440 в Псковской области. Там базируется 15-я бригада армейской авиации.

К теме В разведке рассказали детали о взрывах на аэродроме в Псковской области

Показали уничтоженную авиацию

На фото видны вертолеты – два Ка-52 полностью уничтожены. Примечательно, что третий вертолет рядом серьезно поврежден, а четвертый остался целым.



Спутниковые снимки аэродрома в Псковской области / Фото Geo Confirmed

Спутниковые снимки аэродрома в Псковской области

Также появилось видео, на котором якобы диверсант устанавливает взрывчатку в российский вертолет Ка-52.

#Russia : A video surfaced allegedly showing the planting of explosive charges on a Russian Ka-52 helicopter by a saboteur on Veretye Air Base, Pskov Oblast - according to Russian media two helicopters there were damaged due to unknown explosions at 30th October. pic.twitter.com/Ks85KxgVNu — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 31, 2022

Что известно о взрывах в Псковской области

Ночью 31 октября в Псковской области было неспокойно. На военно-воздушной базе "Веретье" произошел мощный взрыв.

В ГУР Минобороны рассказали, что в результате заминирования два российских ударных вертолета КА-52 "Аллигатор" и один МИ-28Н полностью уничтожены. Еще два были существенно повреждены.

От взрыва обломки вертолетов разбросало в радиусе 200 метров.

Подробнее – разведка рассказала о "хлопке" на аэродроме Псковской области: видео