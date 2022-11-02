Так, оприлюднили фото аеродрому військової частини 44440 в Псковській області. Там базується 15 бригада армійської авіації.
До теми У розвідці розповіли деталі про вибухи на аеродромі в Псковській області
Показали знищену авіацію
На фото видно гелікоптери – два Ка-52 повністю знищені. Помітно, що третій гвинтокрил поруч серйозно пошкоджений, а четвертий таки залишився цілим.
Супутникові знімки аеродрому у Псковській області / Фото Geo Confirmed
Супутникові знімки аеродрому у Псковській області
Також з'явилося відео, на якому нібито диверсант встановлює вибухівку у російський гелікоптер Ка-52.
Що відомо про вибухи у Псковській області
- Вночі 31 жовтня у Псковській області було неспокійно. На військово-повітряній базі "Веретьє" відбувся потужний вибух.
- У ГУР Міноборони розповіли, що в результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 "алігатор" та один МІ-28Н повністю знищено. Ще два були суттєво пошкоджені.
- Від вибуху уламки вертольотів розкидало в радіусі 200 метрів.
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