Это 24 Каналу прокомментировал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты в очередной раз цинично солгут, что у них все хорошо, а на элеваторе якобы было зерно.

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Почему оккупанты не комментируют "хлопок"

Российские оккупанты реагируют на "хлопок" только по команде, поэтому часто вообще не комментируют взрывы на временно захваченных территориях. Например, когда гауляйтером Херсона был Кирилл Стремоусов, захватчики на все реагировали, конечно, лживо, но была реакция на так называемые "преступления киевского режима".

Была якобы селитра на складах в Новой Каховке. Было признание удара по боекомплекту и горючему в Бриловке,

– отметил херсонский активист.

По его мнению, сейчас оккупанты, если отреагируют на взрывы в Партизанах, то, скорее всего, скажут, что это было зерно или зерновая пыль. Элеватор, в который пришел "хлопок", расположен в центре города и окружен живым щитом местного населения. Так что, возможно, россияне снова сделают постановочные сюжеты о якобы пострадавших и погибших среди гражданских.

Сгоревшие трупы своих солдат россияне выдадут за местных,

– добавил Молчанов.

К сожалению, в Генической общине много коллаборантов и сторонников русского мира. Именно в этой общине расположено село, где почти все учителя предатели и пошли на сотрудничество с российскими захватчиками.

Отреагируют ли оккупанты на мощный хлопок в Геническе: смотрите видео

Что известно о мощном "хлопке" на Херсонщине