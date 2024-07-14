Днем 14 июля в области было громко.

Смотрите также Проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению, – Буданов о вероятности наступления с Севера

Что известно о взрывах на Сумщине

Сегодня, 14 июля, в небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны области уничтожена вражеская крылатая ракета,

– написали в Сумской ОВА в 17:26.

Тревога на Сумщине продолжалась более двух часов, начавшись с трех дня. Отбой дали только в 17:13.

Ракеты летели на Киев

Также красными были северные регионы, в том числе и Киев. Впрочем, в столице быстро объявили, что опасность миновала. Мониторинговые каналы писали, что на город летит ракета, но через несколько минут сообщили, что она прекратила существование.