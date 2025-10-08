Россияне снова атаковали энергообъект в Нежине: тысячи людей без света
- В Черниговской области в результате атаки на энергетический объект более 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения.
- Городской голова Нежина сообщил, что нет информации о пострадавших, и после отбоя тревоги начнутся ремонтно-восстановительные работы.
В Нежине, что в Черниговской области, ночью 8 октября Россия снова атаковала энергетический объект. В результате этого тысячи граждан остались без света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго" и городского голову Нежина Александра Колоду.
Какая ситуация в Нежинском районе с электроэнергией?
В "Черниговоблэнерго" отметили, что под вражеской атакой снова находился Нежинский район, в результате чего произошло попадание в энергетический объект.
Более 4,5 тысяч абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем!
– написали энергетики.
Городской голова Нежина Александр Колода отметил, что попадание было по одному из объектов энергосистемы города. В результате повреждения произошло аварийное отключение электроснабжения в некоторых районах города.
"Это была тяжелая ночь, но хочу подчеркнуть: информации о пострадавших гражданах в настоящее время нет! После отбоя воздушной тревоги, сразу начнутся ремонтно-восстановительные работы", – отметил Колода.
Кстати, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала подчеркивал, что Украина постепенно готовилась к возможным трудностям в энергосистеме. Специалист считает, что России не удастся погрузить всю нашу страну в темноту, но в тот или иной момент оккупанты смогут "ввести" графики отключений электричества в определенном прифронтовом регионе.
Какая ситуация в Черниговской области с энергетикой?
Российская армия 7 октября нанесла удар беспилотниками по энергообъекту в Прилуках. В результате этого более 60 тысяч абонентов остались без света.
В Укрэнерго отмечали, что в Черниговской области из-за вражеских обстрелов местное облэнерго вынужденно ввело почасовые отключения объемом в две очереди. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, однако их проведение осложняется воздушными тревогами.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник отмечал, что сейчас в Украине самая сложная ситуация в энергетике в прифронтовых регионах, в частности в Сумской и Черниговской областях. На Черниговщине в целом продолжается процесс перезаживления абонентов.