Об этом 24 каналу рассказал бывший работник СБУ Иван Ступак. Он также отметил, что информационная война между Украиной и россией продолжается параллельно и постоянно. Это противостояние сравнимо со спринтерским забегом – победит тот, кто лучше распределил собственные силы.
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"Сейчас мы можем видеть, как российская пропагандистская машина начинает давать сбой и буксовать. Все, что вчера произошло, кроме взорванных вертолетов и хлопка, имело еще один весомый подтекст", – говорит Иван Ступак.
Все эти россияне, вчера массово убегавшие из Крыма, разнесут информацию по всем уголкам россии. Они приедут в свою глубинку и будут рассказывать не то, что говорят из телевизора, а правду,
– убежден экс-работник СБУ.
По словам Ступака, такая информационная кампания очень важна, ведь все эти россияне как зараженные тараканы – информацию уже не сдержать.
В головах россиян зародятся сомнения и начнутся вопросы, вроде, почему не работает ПВО и противоракетная оборона, отмечает специалист.
Детальнее об информационном влиянии от взрывов в Новофедоровке: смотрите видео
Взрывы на авиабазе в Новофедоровке: коротко
- 9 августа во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Известно, что "хлопок" был в Новофедоровке на авиабазе россиян возле города Саки.
- Впоследствии оккупанты начали придумывать разные причины взрывов. "Остановились" якобы на том, что на базе произошло "нарушение пожарной безопасности". Также предварительно оккупанты писали о раненых и одной жертве.
- В сети показали последствия атаки по авиабазе в Крыму. На самой авиабазе были уничтожены российские самолеты, с которых ранее атаковали Юг Украины. Также в километре от эпицентра взрыва в домах выбило стекло в окнах.