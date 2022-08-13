О взрывах в Новофедоровке, временно оккупированном Крыму, и их последствиях для российской армии в стриме 24 каналу рассказал украинский военный, общественный активист Евгений Карась.
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россияне не признают очевидного
Военный заметил, что россияне до сих пор не могут признать наглядное уничтожение своего авиационного полка. Это сильно подрывает доверие к их командованию и пропаганде.
Начинается внутренняя ирония. А где есть ирония по поводу собственных потерь и нашей силы, там обязательно скоро будет деморализация. Моральное состояние уже у них низкое, а здесь дойдет даже до истерических ноток,
– убежден Евгений Карась.
Он также отметил, что авиационный полк россии, дислоцировавшийся в Новофедоровке, в частности отвечал за охрану захваченных объектов "Черноморнефтегаза". Впрочем, после "хлопка" свои обязанности он больше выполнять не может.
россия меняет командующего черноморским флотом
После инцидента на аэродроме в Крыму россия решила уволить командующего черноморским флотом игоря осипова. Его заменит виктор соколов, до сих пор командовавший военно-морской академией имени кузнецова.
Впрочем, Евгений Карась убежден, что россия только меняет шило на мыло. Мол, они оба являются представителями одной штабной группы.
"Чтобы лишить российские войска и командование разных "недостатков" – это очень продолжительно по времени. российская армия бронелоба, поэтому качественных изменений в скорые сроки не будет. Я думаю, что там все и дальше будет раз**рачено нашими ударами", – убежден активист.
Евгений Карась о взрывах в Крыму, армии россии и прочем – смотрите видео
Взрывы в Новофедоровке: коротко
- На аэродроме в Новофедоровке, близ Саков во временно оккупированном Крыму, 9 августа прогремели взрывы. Их причина до сих пор неизвестна, но россия заявила, что все якобы из-за "нарушения техники безопасности".
- В результате взрывов были уничтожены по меньшей мере 8 самолетов агрессора, которые дислоцировались на захваченной украинской территории. Forbes даже оценил стоимость потери россии.
- Но самый эффект от взрывов – психологический. Ведь россияне, после оккупации в течение 8 лет счастливо жившие в Крыму, начали паниковать. На выезде с полуострова образовались огромные пробки.