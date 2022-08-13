Про вибухи в Новофедорівці, що в тимчасово окупованому Криму, та їхні наслідки для російської армії в стрімі 24 каналу розповів український військовий, громадський активіст Євген Карась.

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росіяни не визнають очевидного

Військовий зауважив, що росіяни досі не можуть визнати наочного знищення свого авіаційного полку. Це неабияк підриває довіру до їхнього командування та пропаганди.

Починається внутрішня іронія. А де є іронія щодо власних втрат і нашої сили, там обов'язково скоро буде деморалізація. Моральний стан вже в них низький, а тут дійде навіть до істеричних ноток,

– переконаний Євген Карась.

Він також зауважив, що авіаційний полк росії, який дислокувався в Новофедорівці, зокрема відповідав за охорону захоплених об'єктів "Чорноморнафтогазу". Втім, після "бавовни" свої обов'язки він більше виконувати не може.

росія змінює командувача чорноморського флоту

Після інциденту на аеродромі в Криму росія вирішила звільнити командувача чорноморського флоту ігоря осіпова. його замінить віктор соколов, який досі командував військово-морською академією імені кузнєцова.

Втім, Євген Карась переконаний, що росія лише змінює шило на мило. Мовляв, вони обоє є представниками однієї штабної групи.

"Щоб позбавити російські війська й командування різних "недоліків" – це дуже тривало по часу. російська армія бронелоба, тому якісних змін у швидкі терміни не буде. Я думаю, що там все й надалі буде роз**рачено нашими ударами", – переконаний активіст.

Євген Карась про вибухи в криму, армію росії та інше – дивіться відео

Вибухи в Новофедорівці: коротко