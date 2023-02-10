Всего над Одесской областью сегодня сбили 13 вражеских ракет. Об этом информирует 24 Канал.
Обратите внимание Массированный удар по Украине 10 февраля: во многих областях сработала ПВО, где есть прилеты
Марченко отметил, что враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.
Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие! Слава Украине,
– подчеркнул глава ОВА.