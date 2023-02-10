Загалом над Одеською областю сьогодні збили 13 ворожих ракет. Про це інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Масований удар по Україні 10 лютого: у багатьох областях спрацювало ППО, де таки є прильоти
Марченко зазначив, що ворог здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.
Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні,
– підкреслив глава ОВА.