Утром 26 августа Россия атаковала Украину различными видами вооружений. В Днепре также слышали взрывы.
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Было несколько взрывов
Пока никаких деталей о последствиях взрывов неизвестно. Местные телеграмм-каналы пишут о повторных взрывах.
К слову, оперативно об атаке – в нашем телеграме.
Местные власти пока не комментировали взрывы.
Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. обычная осторожность может сохранить жизнь. поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.