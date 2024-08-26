Утром 26 августа Россия атаковала Украину различными видами вооружений. В Днепре также слышали взрывы.

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Было несколько взрывов

Пока никаких деталей о последствиях взрывов неизвестно. Местные телеграмм-каналы пишут о повторных взрывах.

К слову, оперативно об атаке – в нашем телеграме.

Местные власти пока не комментировали взрывы.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. обычная осторожность может сохранить жизнь. поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.