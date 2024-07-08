Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал. Не пренебрегайте своей безопасностью и находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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В Кировоградской области – взрыв

Утром 8 июля около 09:46 для жителей Кировоградской области раздался сигнал воздушной тревоги. Уже в 10:01 Воздушные силы сообщили о скоростных целях, двигавшихся в северо-западном направлении курсом на область.

Была угроза применения баллистического вооружения с юга.