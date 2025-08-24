Взрывы прогремели на Сущине: область атакуют "Шахеды"

Россия в очередной раз атакует Сущину. В ночь на 24 августа враг применил ударные БпЛа типа "Шахед".

О взрывах на Сущине сообщили примерно в 2:17. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные и мониторинговые ресурсы.

К теме Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

Что известно об очередном обстреле Сумщины?

После 1:30 ночи мониторинговые ресурсы сообщили о пусках дронов с аэродрома "Приморско-Ахтарск", что в Краснодарском крае России. А уже в 1:54 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине. Также беспилотники фиксировали на Черниговщине.

Впоследствии мониторы уточнили, что на севере Сумщины фиксируют от 7 до 15 беспилотников. И через мгновение появилась информация о взрывах в Сумском районе.

Пока никакой информации о последствиях нет. Предварительно, работала ПВО.



