Вибухи пролунали у Сумах і області: регіон атакують "Шахеди"
Росія вкотре атакує Сущину. У ніч проти 24 серпня ворог застосував ударні БпЛа типу "Шахед". Вибухи чули, як в області, так і самих Сумах.
Про вибухи на Сущині повідомили приблизно о 2:17. А вже о 2:46 гучно було в обласному центрі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові ресурси та Суспільне.
Що відомо про черговий обстріл Сум і області?
Після 1:30 ночі моніторингові ресурси повідомили про пуски дронів з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ", що у Краснодарському краї Росії. А вже о 1:54 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині. Також безпілотники фіксували на Чернігівщині.
Згодом монітори уточнили, що на півночі Сумщини фіксують від 7 до 15 безпілотників. І за мить з'явилася інформація про вибухи у Сумському районі.
Після 2:40 місцеві телеграм-канали попередили, що на Суми рухаються щонайменше 8 ударних БпЛА. І вже за 5 хвилин повідомили про вибухи в Сумах. Станом на 3:00 ворожі дрони продовжують рухатися у напрямку Сум і лунають повторні вибухи.
Наразі жодної інформації про наслідки як у Сумах, так і в області немає. Попередньо, працювала ППО.
Де ще цієї ночі лунали вибухи?
"Шахеди" атакували також Дніпропетровщину. Вибухи було чути в Самарському районі. Відомо, що ворожі дрони спершу летіли на Павлоград, а потім змінили курс на Дніпро.
Крім того, гучно було і в Павлограді. По місту росіяни випустили балістику з Таганрогу.
Наразі інформації про наслідки ані щодо Самару, ані щодо Павлограда немає.
Попередні удари по Сущині: що відомо?
- Оскільки це прикордонний регіон, то ворог доволі часто його обстрілює РСЗВ, ракетами, КАБами, дронами "Молнія" та "Шахедами".
- Зокрема, у ніч проти 20 серпня ворог масовано вдарив безпілотниками по приватному сектору в Охтирській громаді. Тоді до медиків звернулися 14 людей, серед яких родина з трьома дітьми: 5-місячним, 4-річним і 6-річним хлопчиками. На щастя, жертв немає. Крім того, пошкоджень зазнали 39 будинків.
- Вже ввечері того ж дня "Шахеди" атакували Суми. Попередньо, тоді дрони не досягли своїх цілей адже їх збили українські захисники.
- Вранці 21 серпня окупанти вдарили по Сумах ракетами. Ймовірно, тоді російська армія застосувала ракети "Циркон" або "Онікс". Це гіперзвукові ракети. Цей тип ракет також називають "Морським "Кинджалом".
- А напередодні, 23 серпня, Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Конотопі. У місті зафіксували щонайменше три влучання. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих. Щоправда, є некритичні пошкодження житлових будинків.