Об этом сообщило Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Взрывы в Сумах 25 мая: что известно
Во время воздушной тревоги по всей Украине во многих городах раздавались взрывы. Среди них и Сумы.
Российская армия применила много дронов-камикадзе и запустила крылатые ракеты.
В 02:32 местные жители Сум и области сообщили в социальных сетях о взрывах.
Вероятнее всего, причиной были дроны-камикадзе, однако другие угрозы также актуальны.
Также взрывы слышали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Чернигове и других городах.
Угроза вражеских ударов продолжается, позаботьтесь о безопасности!
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