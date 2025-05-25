Враг уже запустил “Шахеды"по Украине. Наша ПВО отражает атаку.

Смотрите также Россияне осуществили пуски ракет из стратегических бомбардировщиков

Что известно о пусках "Калибров" ночью 25 мая

Примерно в одно и то же время, как стало известно о действиях стратегической авиации, появились и сообщения о пусках "Калибров" из Черного моря. Сперва говорилось, что враг вывел в море ракетоносители. Но информации о пусках не было.

Теперь же мониторинговые каналы сообщают, что первые "Калибры" летят на Юге Украины. Это Херсонская, Николаевская, Кировоградская области.

Где сейчас тревога в Украине

Тактика россиян очевидна – перегрузить нашу ПВО большим количеством оружия разных типов и использовать разное время подлета. И, конечно, деморализовать гражданских.