Враг уже запустил “Шахеды"по Украине. Наша ПВО отражает атаку.
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Что известно о пусках "Калибров" ночью 25 мая
Примерно в одно и то же время, как стало известно о действиях стратегической авиации, появились и сообщения о пусках "Калибров" из Черного моря. Сперва говорилось, что враг вывел в море ракетоносители. Но информации о пусках не было.
Теперь же мониторинговые каналы сообщают, что первые "Калибры" летят на Юге Украины. Это Херсонская, Николаевская, Кировоградская области.
Где сейчас тревога в Украине
Тактика россиян очевидна – перегрузить нашу ПВО большим количеством оружия разных типов и использовать разное время подлета. И, конечно, деморализовать гражданских.