Ворог уже запустив "Шахеди" по Україні. Наша ППО відбиває атаку.

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Що відомо про пуски "Калібрів" уночі 25 травня

Приблизно в один і той же час, як стало відомо про дії стратегічної авіації, з'явилися і повідомлення про пуски "Калібрів" з Чорного моря. Спершу ішлося, що ворог вивів у море ракетоносії. Але інформації про пуски не було.

Тепер же моніторингові канали повідомляють, що перші "Калібри" летять на Півдні України. Це Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська області.

Де зараз тривога в Україні

Тактика росіян очевидна – перевантажити нашу ППО великою кількістю зброї різних типів і використати різний час підльоту. Та, звісно, деморалізувати цивільних.