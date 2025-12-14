"Темнота, йомайо": на 2 российских НПЗ вспыхнули пожары, а в поселке Афипский произошел блэкаут

Российские нефтеперерабатывающие заводы в очередной раз попали под ночную атаку дронов. Многие беспилотники, которые долетели до Волгоградской области и Краснодарского края, вызвали там серьезные последствия.

Что известно об атаке дронов на НПЗ в России 14 декабря?

Ночью в воскресенье, 14 декабря, в сети опубликовали фото и видео из двух регионов России. Утверждается, что на Урюпинском нефтеперерабатывающем заводе, что в Волгоградской области, произошел пожар. Есть вероятность, что туда прилетели дроны.

Также местные сообщили о взрывах и вспышках в небе в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Также, вероятно, пострадали дома в близлежащих районах.

После того, как по важным объектам врага произошла атака, часть домов остались совсем без света. Так говорят, что произошел блэкаут в поселке Афипский, который также расположен в Краснодарском крае. Там произошли прилеты, на которые местные жители очень эмоционально реагировали. Однако даже сам момент прилета они успели заснять.

Тем временем массовая атака БпЛА происходила и на Урюпинск в Волгоградской области. Предварительно, там горят резервуары с нефтепродуктами.

Российская ПВО пыталась помешать атаке, однако беспилотники все же взорвались вблизи НПЗ.

Что об атаке говорят местные службы?

Как сообщают в оперативном штабе Краснодарского края, в поселке Афипском произошло падение обломков БпЛА упавших по двум адресам. Прошло без пострадавших.

По одному из адресов фрагменты БпЛА вызвали возгорание на огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму – в частном доме выбило окна. На месте работают оперативные и специальные службы,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить! На территории России вечерние взрывы прогремели в Ярославле, в местном аэропорту даже объявили план "Ковер" и запретили полеты. Также под атаку дронов в городе мог попасть нефтезавод "Славнефть-ЯНОС".

Как военные комментируют удары по НПЗ России?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что наносить удары по российским объектам нефтяной отрасли, в частности в Каспийском море, важно. По его словам, российская экономика страдает от таких "санкций от украинских спецслужб".

