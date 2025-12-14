"Темрява, йомайо": на 2 російських НПЗ спалахнули пожежі, а в селищі Афіпський стався блекаут
- Вночі 14 грудня на нафтопереробних заводах у Волгоградській області та Краснодарському краї спалахнули пожежі після атаки дронів.
- У селищі Афіпський стався блекаут, а уламки дронів викликали спалах та пошкодження.
Російські нафтопереробні заводи вчерегове потрапили під нічну атаку дронів. Багато безпілотників, які долетіли до Волгоградській області та Краснодарського краю, спричинили там серйозні наслідки.
Про це пише 24 Канал
Що відомо про атаку дронів на НПЗ в Росії 14 грудня?
Вночі в неділю, 14 грудня, в мережі опублікували фото й відео з двох регіонів Росії. Стверджується, що на Урюпінському нафтопереробному заводі, що у Волгоградській області, сталася пожежа. Є вірогідність, що туди прилетіли дрони.
Також місцеві повідомили про вибухи і спалахи в небі в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Також, ймовірно, постраждали будинки в прилеглих районах.
Після того, як по важливих об'єктах ворога відбулася атака, частина будинків залишилися зовсім без світла. Так кажуть, що стався блекаут у селищі Афіпський, яке також розташоване в Краснодарському краї. Там сталися прильоти, на які місцеві жителі дуже емоційно реагували. Однак навіть сам момент прильоту вони встигли зафільмувати.
Тим часом масова атака БпЛА відбувалася й на Урюпінськ у Волгоградській області. Попередньо, там горять резервуари з нафтопродуктами.
Російська ППО намагалася завадити атаці, однак безпілотники все ж вибухнули поблизу НПЗ.
Що про атаку кажуть місцеві служби?
Як повідомляють в оперативному штабі Краснодарського краю, в селищі Афіпському сталося падіння уламків БпЛА впали за двома адресами. Минулося без постраждалих.
За однією з адрес фрагменти БпЛА викликали спалах на городі приватного домоволодіння, полум'я оперативно загасили. По другому – у приватному будинку вибило вікна. На місці працюють оперативні та спеціальні служби,
– йдеться у повідомленні.
Варто зазначити! На території Росії вечірні вибухи пролунали в Ярославлі, в місцевому аеропорту навіть оголосили план "Ковьор" та заборонили польоти. Також під атаку дронів у місті міг потрапити нафтозавод "Славнефть-ЯНОС".
Як військові коментують удари по НПЗ Росії?
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що завдавати ударів по російських об'єктах нафтової галузі, зокрема в Каспійському морі, важливо. За його словами, російська економіка потерпає від таких "санкції від українських спецслужб".
Де ще в Росії нещодавно лунали вибухи?
Крім дронів у двох російських регіонах, росіяни чули вибухи у Смоленську. Жителі повідомили про щонайменше 10 вибухів і пожежу в одному з районів. Ймовірно, там палала ГРЕС.
Неспокійним вечір видався у Криму. Там різні регіони атакували дрони. Під навалу БпЛА потрапили нафтобази в Сімферополі та Феодосії, гучно також було у Гвардійському та Саках, де є військові аеродроми ворога.