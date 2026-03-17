Авиаремонтный завод, НПЗ и военная часть в огне: Россию атаковали более 200 БпЛА
- В России 17 марта состоялась атака более 200 беспилотников, которые зафиксировали в 11 областях и временно оккупированном Крыму.
- Вероятно, беспилотники попали в авиационный ремонтный завод в Новгородской области, вызвали пожар вблизи военной базы в Пскове и атаковали НПЗ.
Очередная неспокойная ночь выдалась в России 17 марта. Российская ПВО боролась с дронами в 11 областях и временно оккупированном Крыму, однако есть несколько попаданий.
О том, что могли атаковать беспилотники, сообщили в Exilenova+ и пропагандистском росСМИ Astra.
Что взрывалось в России во время атаки?
Телеграмм-каналы предполагают, что 17 марта беспилотники могли попасть в 123-й авиационный ремонтный завод АО "123 АРЗ" в городе Старая Русса, что в Новгородской области России.
По данным росСМИ, предприятие является одним из крупнейших в регионе. Оно специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.
Вероятно, во время атаки там были два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, предполагают паблики.
Также неспокойно было под Псковом. Со спутников зафиксировали сильный пожар вблизи военной базы российской 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Район пожара возле военной базы / Фото FIRMS NASA
В то же время в Славянске-на-Кубани гремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода. Отмечается, что обломки упали на отель и грузовик, в результате чего пострадал водитель.
В общем, по данным российского минобороны, их силы ПВО якобы обезвредили 206 беспилотников. Уже несколько суток россияне борются с дронами в Подмосковье, а новые взрывы раздавались в Ленинградской и Смоленской областях, а также Краснодарском крае.
Больше всего БпЛА оккупанты зафиксировали в сторону Москвы и над Брянской областью.
Предыдущие успешные атаки на Россию
На днях в Краснодарском крае была атакована нефтебаза в Лабинске. Там возник пожар, который российские службы пытались потушить до следующего утра.
Во время длительной атаки дронов 16 марта в самом центре Москвы заметили мобильные огневые группы российской армии. Сотрудники Федеральной службы охраны в масках и с оружием патрулировали территорию у стен Кремля и на трибуне мавзолея.