Авиаремонтный завод, НПЗ и военная часть в огне: Россию атаковали более 200 БпЛА

Очередная неспокойная ночь выдалась в России 17 марта. Российская ПВО боролась с дронами в 11 областях и временно оккупированном Крыму, однако есть несколько попаданий.

О том, что могли атаковать беспилотники, сообщили в Exilenova+ и пропагандистском росСМИ Astra.

Смотрите также Горит важная нефтебаза в России: в сети появились потрясающие кадры

Что взрывалось в России во время атаки?

Телеграмм-каналы предполагают, что 17 марта беспилотники могли попасть в 123-й авиационный ремонтный завод АО "123 АРЗ" в городе Старая Русса, что в Новгородской области России.

По данным росСМИ, предприятие является одним из крупнейших в регионе. Оно специализируется на ремонте, модернизации и техническом обслуживании военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России.

Вероятно, во время атаки там были два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, предполагают паблики.

Также неспокойно было под Псковом. Со спутников зафиксировали сильный пожар вблизи военной базы российской 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Район пожара возле военной базы / Фото FIRMS NASA

В то же время в Славянске-на-Кубани гремели взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода. Отмечается, что обломки упали на отель и грузовик, в результате чего пострадал водитель.

Последствия атаки на Славянск-на-Кубани / Фото Exilenova+

В общем, по данным российского минобороны, их силы ПВО якобы обезвредили 206 беспилотников. Уже несколько суток россияне борются с дронами в Подмосковье, а новые взрывы раздавались в Ленинградской и Смоленской областях, а также Краснодарском крае.

Больше всего БпЛА оккупанты зафиксировали в сторону Москвы и над Брянской областью.

Предыдущие успешные атаки на Россию