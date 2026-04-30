Дроны посетили российский Дзержинск: вероятно, атакован завод со взрывчаткой

Ночь на 30 апреля выдалась неспокойной для Нижегородской области России. Серия взрывов прогремела в Дзержинске и Кстово.

После атаки дронов в районе оборонного завода поднялся столб дыма. Об этом пишет росСМИ Shot.

Что было под атакой в России?

Россияне жалуются, что после полуночи дроны в три волны атаковали Дзержинск, что под Нижним Новгородом. В городе прозвучало около 10 взрывов, а в небе были видны вспышки. В пределах города в результате атаки поднялся столб дыма.

OSINT-аналитик пропагандистского росСМИ Astra предполагает, что под прицелом на этот раз мог быть ФКП "Завод имени Свердлова", входящий в российский ОПК. Отмечается, что это стратегически важное оборонно-химическое предприятие и один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.

Также объект находится под санкциями Украины, а с 2023 года – в санкционном списке страны Евросоюза, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Кроме того, громко ночью было в соседнем Кстово. Поздно ночью там прозвучало по меньшей мере три взрыва, от которых дрожали окна в домах.

Недавние успешные атаки ВСУ

Накануне СБС ВСУ поразили вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области России. Дроны попали в них во время дозаправки и техосмотра. Предварительно, мог погибнуть один из российских технических работников.

Силы обороны попали и вывели из строя редкую РЛС "Небо-М" в Белгородской области. Российская армия потеряла еще одну станцию для обнаружения воздушных целей на разных расстояниях.