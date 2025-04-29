06:09, 29 апреля

В магазинах "Эпицентр" в Украине наблюдались сбои, товар нельзя было приобрести, а мобильное приложение не работало.

По состоянию на вечер понедельника компании "Эпицентр К" удалось восстановить работу всех торговых центров сети после хакерской атаки, произошедшей в ночь на 28 апреля.