Об обстановке на фронте и международной арене, последствиях вражеских обстрелов, новых военных преступлениях российских оккупантов, рассказывает 24 Канал.
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Дроны атаковали Запорожье и Киев
В результате падения обломков в Деснянском районе Киева сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Пострадала одна женщина, которой медики оказали помощь на месте. Об этом говорилось в сообщении Виталия Кличко по состоянию на 02:48.
Торговые центры "Эпицентра" возобновили работу после масштабной хакерской атаки
В магазинах "Эпицентр" в Украине наблюдались сбои, товар нельзя было приобрести, а мобильное приложение не работало.
По состоянию на вечер понедельника компании "Эпицентр К" удалось восстановить работу всех торговых центров сети после хакерской атаки, произошедшей в ночь на 28 апреля.
Шумная ночь в России
В минобороны России доложили, что в период с 20:20 до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
️ 40 БпЛА – над территорией Курской области,
️ пять БпЛА – над территорией Орловской области,
️ два БпЛА – над территорией Крыма,
️ три БпЛА – над акваторией Черного моря,
️ один БпЛА – над территорией Белгородской области.
По меньшей мере 5 громких взрывов было слышно в районе местного НПЗ в Рязани около 0:50 ночи. После них в ближайших домах задрожали стекла, а у автомобилей сработала сигнализация. До этого, как говорят очевидцы, был слышен звук пролета беспилотников.