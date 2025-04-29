Про обстановку на фронті та міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів, розповідає 24 Канал.
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Дрони атакували Запоріжжя та Київ
Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала одна жінка, якій медики надали допомогу на місці. Про це йшлося у повідомленні Віталія Кличка станом на 02:48.
Торгові центри "Епіцентру" відновили роботу після масштабноı̈ хакерськоı̈ атаки
У магазинах "Епіцентр" в Україні спостерігалися збої, товар не можна було придбати, а мобільний додаток не працював.
Станом на вечір понеділка компанії "Епіцентр К" вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.
Гучна ніч у Росії
У міноборони Росії доповіли, що у період з 20:20 до 23:00 черговими засобами ППО знищено 51 український безпілотний літальний апарат літакового типу:
️ 40 БпЛА – над територією Курської області,
️ п'ять БпЛА – над територією Орловської області,
️ два БпЛА – над територією Криму,
️ три БпЛА – над акваторією Чорного моря,
️ один БпЛА – над територією Бєлгородської області.
Щонайменше 5 гучних вибухів було чути в районі місцевого НПЗ у Рязані близько 0:50 ночі. Після них у найближчих будинках затремтіли шибки, а у автомобілів спрацювала сигналізація. До цього, як кажуть очевидці, було чутно звук прольоту безпілотників.