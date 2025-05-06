Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что различные приспешники Путина агрессивно отреагировали на заявление Зеленского, что Украина не рекомендует посещать страну-агрессора. В том числе и на 9 мая.

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Ударит ли Украина по Москве

Как отметил Дымов, лидеры, которые прибудут на парад к 9 мая в Москву, будут помогать Путину выходить из изоляции. Российский диктатор явно хотел бы, чтобы этот парад стал для него большой победой. Но он опасается атак украинских беспилотников. И пусть боится.

В свое время Россия била по Украине, когда сюда приезжали чиновники не только с Запада. К примеру, были ракетные удары во время визита африканской делегации в 2023 году. Стоит вспомнить и ракетную атаку по Киеву в 2022 году, когда приезжал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Мы не должны что-то гарантировать. Но не думаю, что будут удары по Красной площади. Это было бы слишком показательно,

– сказал Дымов.

Добавим, уже известно, что глава Китая Си Цзиньпин 9 мая посетит парад в Москве. Он будет находиться в России в течение 7-10 мая.