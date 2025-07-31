О взрывах сообщили местные паблики. Позже появился комментарий от губернатора об атаке на "одно из промышленных предприятий", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия атаки на радиозавод в Пензе?

Примерно в час ночи 31 июля на территории Пензенской области был официально объявлен режим "беспилотной опасности". Вскоре в Пензе прогремели взрывы и произошел крупный пожар.

В местных пабликах появились видео, на которых зафиксирован пролет дрона. За кадром звучит комментарий местной жительницы: "Завод бомбят!".

Пролет дрона в Пензе: смотрите видео

Позже губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на одно из промышленных предприятий российского областного центра.

Момент взрыва в Пензе: смотрите видео

Он сообщил об атаке "вражескими беспилотниками", отметив, что "жертв и разрушений нет".

Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют,

– пояснил губернатор Пензенской области.

Он добавил, что на месте работают службы экстренного реагирования. Также в целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета, что позволяет ограничивать действие БПЛА.

Пожар в Пензе после атаки дронов: смотрите видео

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, подтвердил атаку на радиозавод в Пензе.

По его словам, предприятие специализируется на производстве современных средств связи для вооруженных сил России, а именно на:

мобильных комплексах управления;

системах автоматизированного боевого управления;

радиостанциях для российских сухопутных войск, воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения;

модернизированных командно-штабных машинах (КШМ) на базе бронетехники.

Коваленко подчеркнул, что предприятие является важным для российского военно-промышленного комплекса.

Кроме Пензенской области, ночью 31 июля, дроны атаковали также Волгоградскую, Воронежскую, Белгородскую, Тамбовскую, Ростовскую и оккупированный Крым.

Напомним, что 30 июля в Башкортостане в России, в городе Уфа, обрушилось общежитие Кооперативного техникума. Это четвертое за неделю обрушение. Здание давно не функционировало как общежитие и люди там не проживали, поэтому из-за падения фасада никто не пострадал.