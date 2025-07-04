Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Пожар в Шебекино

Местные СМИ сообщают о пожаре на химическом предприятии в Шебекино.

Над местом происшествия поднялось облако дыма: смотрите видео свидетелей

Дым от химзавода, что горит, в Шебекино видно не только со всех точек в городе, но и из Белгорода – в 25 километрах от места атаки беспилотника,

– говорят очевидцы.

В одном из российских телеграмм-каналов отметили, что в результате удара по промзоне Шебекино произошло возгорание.

Пожар в Белгородской области: смотрите видео очевидцев

Напомним, что в ночь на 4 июля Россию атаковали неизвестные беспилотники. Произошло поражение Азовского оптико-механического завода, изготавливающего критические компоненты для российской армии, а именно прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

Тогда местные жители сообщали о прилетах по заводу, в общем они насчитали более 20 БпЛА.