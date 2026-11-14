Силы обороны нанесли удар по трем РЛС в районе Усть-Луги: как это повлияет на возможности противника

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Известно, что под удар попали радиолокационная станция "Небо-СВУ", трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2", а также универсальная передвижная башня 40В6, на которой установлена РЛС.

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Как это повлияет на противника?

Как подчеркнул Долинце, указанные системы являются составной частью большой системы противовоздушной обороны противника. Конкретно эти РЛС прикрывали стратегический российский порт Усть-Луга. Это затруднит возможности противника по обнаружению и перехвату украинских беспилотников.

Но нужно понимать, что потеря отдельных систем не приведет к полному ослеплению противника. При этом она может создавать "дыры" в системе противовоздушной обороны, которыми могут воспользоваться Силы обороны– отметил Долинце.

Силы обороны поразили три российских РЛС вблизи Усть-Луги: смотрите видео 24 Канала

Периодически Силы обороны имеют возможность напрямую управлять дронами на территории России. Именно это позволяет точно наносить удары по таким объектам.

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Обычно это зависит от многих факторов. Понимаем, что речь идет об отдельных спецоперациях, а не о массовой возможности дистанционно управлять такими системами на территории России– подчеркнул авиаэксперт.

Напомним, 13 ноября Силы обороны поразили производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области России. Там вспыхнули резервуары для хранения нефти.