Силы обороны нанесли удар по нефтяной станции "Самара" и военному аэродрому

О результатах ударов сообщили в Генеральном штабе ВСУ и Службе безопасности Украины.

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Что известно о поражении нефтяной станции "Самара"

13 ноября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели атаку на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области России.

На территории объекта были поражены резервуары для хранения нефти. По данным Генштаба, после атаки там вспыхнул пожар, горели несколько резервуаров.

Эта станция является одним из важных узлов российской нефтотранспортной системы. Сюда по трубопроводам поступает нефть из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России. Здесь ее смешивают, чтобы получить экспортную марку Urals, на долю которой, по данным СБУ, приходится до половины российского нефтяного экспорта.

Почему "Самара" важна?

Эта станция – сердце российской нефтяной отрасли. Отрасли, которая финансирует войну. Сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России поступает нефть, которую здесь смешивают и формируют экспортную марку Urals.

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А на Urals приходится до половины всего нефтяного экспорта России. Поэтому каждый поврежденный резервуар в Самаре наносит удар непосредственно по главному источнику денег, на которые агрессор оплачивает ракеты, дроны и войну против Украины.

Какие повреждения получил аэродром "Липецк-2"

Также подтверждены результаты удара по российскому военному аэродрому "Липецк-2" в Липецкой области. Его атаковали 13 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, там были поражены ангар для хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

СБУ продолжает системную работу по поражению важных нефтяных объектов России. Такие спецоперации затрудняют подготовку нефти к экспорту и создают существенные проблемы с ее транспортировкой и хранением. Это – очередной удар по одному из главных источников наполнения российского бюджета, благодаря которому Кремль финансирует войну против Украины.

Стоит отметить, что ранее спутниковые кадры Planet Labs показали, как в результате предыдущих атак на станцию "Самара" было было уничтожено до 10 резервуаров.