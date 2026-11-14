Сили оборони уразили нафтову станцію "Самара" та військовий аеродром

Про результати ударів повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та Службі безпеки України.

Adv

популярні відео

Що відомо про ураження нафтової станції "Самара"

13 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області Росії.

На території об'єкта уразили резервуари для зберігання нафти. За даними Генштабу, після атаки там спалахнула пожежа, горіли декілька резервуарів.

Ця станція є одним із важливих вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії. Тут її змішують, щоб отримати експортну марку Urals, на яку, за даними СБУ, припадає до половини російського нафтового експорту.

Чим важлива "Самара" ?

Ця станція — серце російської нафтової галузі. Галузі, яка фінансує війну. Сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії надходить нафта, яку тут змішують і формують експортну марку Urals.

Реклама

А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту Росії. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б'є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України.

Яких пошкоджень зазнав аеродром "Липецьк-2"

Також підтверджено результати удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області. Його атакували 13 листопада.

За даними Генштабу ЗСУ, там уразили ангар для зберігання спеціальної техніки, призначеної для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

СБУ продовжує системну роботу з ураження важливих нафтових об’єктів Росії. Такі спецоперації ускладнюють підготовку нафти до експорту та створюють суттєві проблеми з її транспортуванням і зберіганням. Це – черговий удар по одному з головних джерел наповнення російського бюджету, завдяки якому кремль фінансує війну проти України.

Варто зазначити, що раніше супутникові кадри Planet Labs показали, як унаслідок попередніх атак на станцію "Самара" було знищено до 10 резервуарів.