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До 10 резервуарів знищено: з'явилися супутникові знімки НПС "Самара" після ударів БпЛА

Анастасія Колеснікова
Дрони вщент рознесли нафтоперекачувальну станцію Самара

Дрони вщент рознесли нафтоперекачувальну станцію "Самара" / Скриншот з відео

Супутникові знімки зафіксували наслідки п'яти ударів по російській нафтоперекачувальній станції "Самара" за жовтень і листопад. Вогонь повністю знищив до 10 резервуарів, а один із них димить і досі.

Кадри Planet Labs оприлюднила російська служба "Радіо Свобода". На фотографіях чітко видно випалену територію підприємства та серйозні пошкодження ключової інфраструктури.

 
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Що видно на супутникових кадрах

Один із резервуарів об'єкта продовжує тліти й диміти навіть через шість днів після атаки безпілотників, яка відбулася 2 листопада.

Загалом за жовтень і листопад по території цього нафтового вузла завдали п'яти результативних ударів.

Супутникові дані підтверджують масштабне вигорання: на місці ємностей для зберігання сировини залишилися лише згарища та зруйновані конструкції.

Наслідки атак на НПС "Самара": дивіться відео

Про пожежу на станції поблизу селища Просвіт стало відомо після нічного удару 2 листопада, коли над об'єктом зафіксували стовп густого диму. Раніше у жовтні внаслідок серії влучань на станції вже було виведено з ладу низку резервуарів місткістю по 50 тисяч кубометрів кожен і пошкоджено трубопроводи.

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