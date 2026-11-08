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Уничтожено до 10 резервуаров: появились спутниковые снимки НПС "Самара" после ударов БПЛА

Анастасия Колесникова
Дроны полностью разрушили нефтеперекачивающую станцию Самара

Дроны полностью разрушили нефтеперекачивающую станцию "Самара" / Скриншот из видео

Спутниковые снимки зафиксировали последствия пяти ударов по российской нефтеперекачивающей станции "Самара" в октябре и ноябре. Огонь полностью уничтожил до 10 резервуаров, а один из них дымится до сих пор.

Снимки Planet Labs опубликовала российская служба "Радио Свобода". На фотографиях отчетливо видна выжженная территория предприятия и серьезные повреждения ключевой инфраструктуры.

 
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Что видно на спутниковых снимках

Один из резервуаров объекта продолжает тлеть и дымить даже через шесть дней после атаки беспилотников, которая произошла 2 ноября.

Всего за октябрь и ноябрь по территории этого нефтяного узла было нанесено пять результативных ударов.

Спутниковые данные подтверждают масштабное выгорание: на месте емкостей для хранения сырья остались лишь пепел и разрушенные конструкции.

Последствия атак на НПС "Самара": смотрите видео

О пожаре на станции вблизи поселка Просвет стало известно после ночного удара 2 ноября, когда над объектом зафиксировали столб густого дыма. Ранее, в октябре, в результате серии попаданий на станции уже был выведен из строя ряд резервуаров вместимостью по 50 тысяч кубометров каждый и повреждены трубопроводы.

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