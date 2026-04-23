Потери могут быть непоправимыми: Украина исторически обвалила нефтяные возможности России

На днях украинские дроны ударили по НПЗ в Туапсе Краснодарского края, как следствие там зафиксирован "нефтяной дождь". Кроме того беспилотники наведались в Нижегородскую область, где атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький". Продолжается последовательное уничтожение нефтеэкспортных мощностей России.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, указав на то, что в Туапсе расположен мощный порт с огромными резервуарами, а "нефтяной дождь", который там был вызван, следует расценивать как экологическую катастрофу и следствие критических промышленных разрушений.

Украина выбрасывает Россию с нефтяного рынка

Силы обороны Украины поразили станцию "Самара". По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, там происходило смешивание высоко- и низкосернистой нефти для подготовки сорта Urals на экспорт. Также была атакована НПС "Горький". Эта станция является важным звеном нефтетранспортной системы врага, входит в АО "Транснефть – Верхняя Волга".

Итак, на сегодня "южные ворота" постепенно для России закрываются. Большинство объема, ориентировочно 60% – это север, Балтийский регион, еще 30% приходятся на Черноморский регион, остальные 10% – Дальний Восток. Украина полностью выбивает нефтяную инфраструктуру именно из Черного моря,

– подчеркнул Кузан.

Он продолжил, что пока что полностью закрыть нефтеэкспортные способности России СОУ не удалось, но то, что Украина обвалила их до рекордного минимума – это факт. Украинские дроны и упорство Сил обороны, по словам Кузана, серьезно напугали уже не только Россию, но и мир.

На нас оказывается давление, чтобы мы восстановили способности нефтепровода "Дружба". Это беспрецедентное давление. Украине гораздо выгоднее полностью уничтожить российские экспортные возможности. Если уж и надо, чтобы Европа покупала энергоресурсы России, то пусть это транспортируется через нашу территорию, чтобы иметь над этим контроль и деньги,

– отметил Кузан.

Подытоживая, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества добавил, что сейчас идет огромная работа Сил обороны. Пока оценки экспертов относительно прямых убытков России различаются, все обусловлено наличием нефти, которая уже загружена в танкеры и до сих пор не продана. Однако бесспорно, что для России, как мировой нефтяной державы, Украина создает невыносимые условия, выбрасывает с рынка, оставляя там США.

К сведению! Президент Украины Зеленский сообщил, что за март нефтяные потери России от атак украинских дальнобойных дронов оцениваются что за март нефтяные потери России от атак украинских дальнобойных дронов оцениваются ориентировочно в 2,3 миллиарда долларов.

