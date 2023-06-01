Одни жители города скрываются на стадионе, другие – скупают последний бензин на заправках, передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы. Ситуация очень напряженная, ведь в городе постоянно что-то взрывается и горит, а РДК и легион рассказывают о своих успехах.

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Попробуем по полкам разложить панику россиян из-за ситуации в Шебекино. Ведь не все стремятся оттуда уехать. Есть и те, которые хотят, чтобы Белгородщину, наконец, защищали военные, а не срочники.

Призывают ввести реальные войска

Снова там срочники с пограничниками отбивают бой! Я требую, чтобы еще вчерашних детей убрали из зоны боевых действий! Уберите срочников, там уже идут реальные военные действия,

– говорят местные.

Они требуют у губернатора, чтобы границу России с Украиной обороняли не срочники. К слову, телеграм-канал Readovka говорит, что в районе Новой Таволжанки будто продолжается бой. Она находится на границе Белгородской области.

Заявляют, что утром там раздавались взрывы. Уже эвакуировали местную больницу. А на месте якобы находятся российские военные. Если верить этим телеграм-каналам, а мы бы не торопились, то солдаты оккупантов даже дают отпор какому-то противнику.

Жалуются также на легион "Свобода России". Мол, он в очередной раз анонсировал очередное "выдвижение на территорию России". И что у добровольцев планы по захвату всей страны: от Белгорода до Владивостока.

Мы бы на месте россиян немного скрутили градус скептицизма. Длительное беспокойство на Белгородщине свидетельствует, что очень скоро настроения по освобождению России от режима Путина продолжат распространяться по всей стране.

А теперь пройдемся по нытью россиян. Им очень страшно и они буквально забросали местные власти вопросами, связанными с желанием если не уехать, то хоть где-то пересидеть опасность. Но высокопоставленные чиновники не имеют времени на них, а горячие линии перегружены звонками.

Жители просят их вывезти

Увезите нас из города, пожалуйста. Дети, мама больна. Что делать? Помогите кто-нибудь! Пожалуйста!

– написала одна женщина.

Ей предложили позвонить по телефонам. Но там постоянно занято, жалуется она.

Россияне жалуются на ситуацию в Шебекино: смотрите видео

Таких слезливых просьб в сети уже множество и они умножаются. Жители Шебекино хотят вывезти своих родных, например, в Тверь. Отметим, что населенный пункт расположен почти за 900 километров. У страха огромные глаза.

Россияне ищут способы уехать / Скриншоты из сети

К слову, уехать не так уж просто. На заправках безумные очереди. Люди стоят более получаса без движения. И ситуация с каждым желающим заправиться только усугубляется.

Нам сказали, что уже только по 10 литров заливают,

– сетуют россияне.



Россияне стоят в длинных очередях за бензином / Фото из телеграм-каналов

Оно и не удивительно, ведь топливо в области заканчивается.

Кстати, некоторым повезло больше. Их организованно увезли в Белгород. Из Шебекино часть жителей эвакуировали к "Белгород Арене". Расположена она в 34 километрах от города, в котором сейчас происходит что-то очень странное.

Россиян свозят к "Белгород Арене" в Белгороде: смотрите видео

Заметим, что РДК отчитались об успешной работе. Добровольцам удалось обломать план МВД "Крепость". Российские правоохранители были не только очень испуганы, но и остались без дома полиции. Его РДК накрыли "Градами" благодаря помощи местных жителей.