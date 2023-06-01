Одні мешканці міста переховуються на стадіоні, інші – скуповують останній бензин на заправках, передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канали. Ситуація вкрай напружена, адже у місті постійно щось вибухає та горить, а РДК і легіон розповідають про свої успіхи.

Читайте також За добу взяли під контроль ділянку більшу за Бахмут і вкрали новий БТР, – РДК про свої здобутки

Спробуємо по полицях розкласти паніку росіян через ситуацію у Шебекіно. Адже не всі прагнуть звідти виїхати. Є й ті, які хочуть, щоб Бєлгородщину нарешті захищали військові, а не строковики.

Закликають ввести реальні війська

Знову там строковики з прикордонниками відбивають бій! Я вимагаю, що б ще вчорашніх дітей прибрали із зони бойових дій! Приберіть строковиків, там уже йдуть реальні військові дії,

– кажуть місцеві.

Вони вимагають у губернатора, щоб кордон Росії з Україною обороняли не строковики. До слова, телеграм-канал Readovka каже, що в районі Нової Таволжанки буцімто триває бій. Вона розташована на кордоні Бєлгородської області.

Заявляють, що зранку там лунали вибухи. Вже евакуювали місцеву лікарню. А на місці буцімто перебувають російські військові. Якщо вірити цим телеграм-каналам, а ми б не поспішали, то солдати окупантів навіть дають відсіч якомусь противнику.

Нарікають також на легіон "Свобода Росії". Мовляв, він вкотре анонсував чергове "висування на територію Росії". І що у добровольців плани з захоплення усієї країни: від Бєлгорода до Владивостока.

Ми б на місці росіян трішки скрутили градус скептицизму. Тривалий неспокій на Бєлгородщині свідчить, що дуже скоро настрої зі звільнення Росії від режиму Путіна продовжать ширитися всією країною.

А тепер пройдімося по скиглінню росіян. Їм дуже страшно і вони буквально закидали місцеву владу питаннями, пов'язаними з бажанням якщо не виїхати, то бодай десь пересидіти небезпеку. Але високопосадовці не мають часу на них, а гарячі лінії перевантажені дзвінками.

Мешканці просять їх вивезти

Вивезіть нас з міста, будь ласка. Діти, мама хвора. Що робити? Допоможіть хто-небудь! Будь ласка!

– написала одна жінка.

Їй запропонували зателефонувати за номерами. Але там постійно зайнято, бідкається вона.

Росіяни скаржаться на ситуацію у Шебекіно: дивіться відео

Таких слізливих прохань у мережі вже безліч і вони множаться. Мешканці Шебекіно хочуть вивезти своїх рідних, наприклад, до Твері. Зауважимо, що населений пункт розташований за майже 900 кілометрів. У страху таки величезні очі.

Росіяни шукають способи виїхати / Скриншоти з мережі

До слова, виїхати не так уже й просто. На заправках шалені черги. Люди стоять понад пів години без жодного руху. І ситуація з кожним охочим заправитися лише погіршується.

Нам сказали, що вже тільки по 10 літрів заливають,

– нарікають росіяни.



Росіяни стоять у довгих чергах по бензин / Фото з телеграм-каналів

Воно й не дивно, адже паливо в області закінчується.

До слова, декому пощастило більше. Їх організовано повезли до Бєлгорода. З Шебекіно частину мешканців евакуювали до "Бєлгород Арени". Розташована вона за 34 кілометри від міста, в якому зараз відбувається щось вкрай дивне.

Росіян звозять до "Бєлгород Арени" у Бєлгороді: дивіться відео

Зауважимо, що РДК відзвітували про успішну роботу. Добровольцям вдалося обламати план МВС "Фортеця". Російські правоохоронці були не лише дуже переляканими, а й залишилися без дому поліції. Його РДК накрили "Градами" завдяки допомозі місцевих мешканців.