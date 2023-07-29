Пятеро правоохранителей уже получили подозрения из-за служебной халатности. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы не менее 2 лет.

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Гуменюк в тюрьме изготовил "пояс шахида"

Следователи ГБР установили, что Гуменюк долгое время готовился к бегству. По имеющейся информации, подельники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. Человек кустарно изготовил так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств.

Он планировал взорвать их в помещении суда и убежать, используя панику,

– отметили в ГБР.

Правоохранители также установили, что во время пребывания в СИЗО и перевозки подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следователь изолятора" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи. Более того, в камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

Правоохранителям уже объявили подозрения

В офисе генпрокурора сообщили, что подозрение объявили 5 правоохранителям:

трем сотрудникам СИЗО – из-за служебной халатности (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины),

двум военнослужащим Нацгвардии – из-за нарушения уставных правил караульной службы или патрулирования (часть 3 статьи 418 Уголовного кодекса).

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от 2 до 5 лет работникам СИЗО, а нацгвардейцам – от 3 до 7 лет. Также следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям.

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