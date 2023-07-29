П'ятеро правоохоронців уже отримали підозри через службову недбалість. Якщо їхню провину буде доведено, то їм загрожує позбавлення волі щонайменше на 2 роки.

Дивіться також Вибух у Шевченківському райсуді: що відомо про Ігоря Гуменюка, який його влаштував

Гуменюк у в'язниці виготовив "пояс шахіда"

Слідчі ДБР встановили, що Гуменюк тривалий час готувався до втечі. За наявною інформацією, спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий "пояс шахіда" та кілька саморобних вибухових пристроїв.

Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку,

– наголосили в ДБР.

Правоохоронці також встановили, що під час перебування в СІЗО та перевезення підозрюваного до суду відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятора" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. Ба більше, у камері, де утримувався чоловік, було виявлено залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену. Вони ідентичні тим, що були використані у приміщенні Шевченківського суду.

Правоохоронцям вже оголосили підозри

В Офісі генпрокурора повідомили, що підозру оголосили 5 правоохоронцям:

трьом співробітникам СІЗО – через службову недбалість (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України),

двом військовослужбовцям Нацгвардії – через порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (частина 3 статті 418 Кримінального кодексу).

Санкції статей передбачають позбавлення волі строком від 2 до 5 років працівникам СІЗО, а нацгвардійцям – від 3 до 7 років. Також слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів.

Що знайшли у камері Гуменюка – більше у галереї

Вибухи у Шевченківському суді Києва