Близько 18:00 у соцмережах почали поширювати інформації про те, що в приміщенні суду у Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Інформацію підтвердили у Національній поліції.

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У Києві в суді пролунав вибух

У поліції повідомили, що трапився вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі столиці. На місці працюють слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи,

– повідомили у поліції.

Чи є постраждалі наразі невідомо. Інформація буде оновлюватися.

Пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за попередньою інформацією, вибуховий пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Сам тип пристрою поки що невідомий, правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу,

– повідомив Клименко.