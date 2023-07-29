Зазначимо, що підозру оголосили правоохоронцям – військовослужбовцям Нацгвардії та працівникам ізолятора. Їм інкримінують службову недбалість та порушення статутних правил.
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САП вручила підозри винним
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру п'яти особам – трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор" та двом військовослужбовцям Національної гвардії України. Їм інкримінують звинувачення за різними статтями:
- трьом співробітникам СІЗО – службову недбалість (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України),
- двом військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (частина 3 статті 418 Кримінального кодексу).
Таким чином, працівникам СІЗО загрожує позбавлення волі строком від 2 до 5 років, а нацгвардійцям – від 3 до 8 років.
Слідчі стверджують, що підозрювані 5 липня 2023 брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду міста Києва для участі у розгляді справи. Тоді співробітники СІЗО та нацгвардійці не проводили особистий обшук та не перевіряли речі. Так Ігор Гуменюк зміг пронести вибухівку до будівлі й влаштувати теракт.
Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, в Офісі генпрокурора наголосили, що у камері Гуменюка виявили залишки двох вибухових речовин, які використовували, аби влаштувати вибух у суді.
Що знайшли у камері Гуменюка / Фото Офіс генпрокурора
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Вибух у Шевченківському суді
- У будівлі суду 5 липня 2023 року пролунали вибухи. У той час там проходило засідання у справі Ігоря Гуменюка. Його звинувачували у теракті, який відбувся 31 серпня 2015 року під будівлею Верховної Ради.
- У 2015 році, ймовірно, Гуменюк кинув у правоохоронців вибуховий пристрій. Як наслідок, 4 нацгвардійців загинуло, ще понад 140 осіб – отримали поранення.
- Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що Гуменюк влаштував вибух у Шевченківському суді, зачинившись у вбиральні. Тоді він використав один вибуховий пристрій, а згодом – прочинив двері й знову застосував вибухівку.
- Унаслідок вибухів Гуменюк загинув на місці. Двоє правоохоронців отримали поранення ніг. Від жахливих наслідків їх урятували щити, якими вони прикривалися.
- До слова, Гуменюк просився у штурмові загони на фронт, аби стати на захист країни. Проте йому відмовили.