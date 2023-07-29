Зазначимо, що підозру оголосили правоохоронцям – військовослужбовцям Нацгвардії та працівникам ізолятора. Їм інкримінують службову недбалість та порушення статутних правил.

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САП вручила підозри винним

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру п'яти особам – трьом співробітникам ДУ "Київський слідчий ізолятор" та двом військовослужбовцям Національної гвардії України. Їм інкримінують звинувачення за різними статтями:

трьом співробітникам СІЗО – службову недбалість (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України),

двом військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (частина 3 статті 418 Кримінального кодексу).

Таким чином, працівникам СІЗО загрожує позбавлення волі строком від 2 до 5 років, а нацгвардійцям – від 3 до 8 років.

Слідчі стверджують, що підозрювані 5 липня 2023 брали участь в етапуванні підсудного до приміщення Шевченківського районного суду міста Києва для участі у розгляді справи. Тоді співробітники СІЗО та нацгвардійці не проводили особистий обшук та не перевіряли речі. Так Ігор Гуменюк зміг пронести вибухівку до будівлі й влаштувати теракт.

Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з-під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти, використовуючи паніку,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, в Офісі генпрокурора наголосили, що у камері Гуменюка виявили залишки двох вибухових речовин, які використовували, аби влаштувати вибух у суді.

Що знайшли у камері Гуменюка / Фото Офіс генпрокурора

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Вибух у Шевченківському суді